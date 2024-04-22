23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Dağlı, “Halkın yönetime tam anlamıyla hâkim olmasının ilk günü olan 23 Nisan 1920 tarihinin “ulusal egemenlik” açısından da önemli bir yeri vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün "Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir” demek suretiyle millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atarken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bu bayramı onlara armağan etmiştir” dedi.

Çocuklar için “ülkemizin umudu ve istikbalisiniz” ifadelerini kullanan Vali Dağlı, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Unutmayın ki geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek, sizlerin azmi ile ülkemiz daha da ilerilere gidecektir. Size emanet edilen bu vatana sahip çıkıp sizden sonraki nesillere layıkıyla teslim etmeniz en büyük temennimizdir.

Geleceğimizin teminatı olan sizlerin sağlıklı, sıhhatli, erdemli, bilimi ve teknolojiyi kullanan, bilimin ve aklın yol göstericiliğinde sorunlara çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; görev ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmenizi önemsiyor, bu minvalde devletimizin bütün imkânlarıyla sizlerle olduğunu bilmenizi istiyorum.

Çocuklarımızın bu sorumluluğun bilinci ile hareket ederek çalışacaklarına, cumhuriyetimizi lider ülke yaparak yaşatacaklarına, aydınlık yarınlarımızın mimarları olacaklarına inancımız sonsuzdur. Bizlerde ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya yönelik tüm çabalarında onlara destek verecek, her zaman yanlarında olacağız.

Tüm çocukların; savaşın, çatışmaların, kavgaların olmadığı, çok daha güzel, huzurlu ve neşeli bir dünyada yaşamaları temennisi ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ