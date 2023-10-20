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0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde koruma ve bakım altında kalan çocuklara ve TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu’nda eğitim gören çocuklara yönelik Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkılarıyla hazırlanan projenin açılışına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Müftü Vekili Adem Aygül, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türcay Aksoy ve ilgililer katıldı.

Projeyle kurumlar arası iletişimi ve işbirliğini artırmak, çocuklarda olumlu benlik algısının ve öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi ile olumlu davranışların sıklığını ve devamlığını artırmak, çocukların akademik başarılarının artırılması ve arkadaşlık ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.