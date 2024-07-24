Özel Pınar Koleji’nin Yaz Okulu’nda, öğrencilerin yüzme, robotik kodlama, İngilizce, basketbol, eğlenceli bilim, ritim, parkur oyunları, kitap okuma, akıl oyunları, futbol, okçuluk, (isteğe bağlı) Kur’an-ı Kerim dersi ve değerler eğitimi gibi aktivitelerle hem öğrenip hem de keyifli zaman geçirmeleri hedefleniyor.

Devam eden 1. periyodun ardından, 2. periyot 29 Temmuz’da başlayacak ve 23 Ağustos’a kadar sürecek.

Yaz okulunda öğrencilere bireysel yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkânı sunuluyor ve sosyal becerilerini artırmaları sağlanıyor.

Silmkent Kampüsü’nde kayıtların devam ettiğini belirten yetkililer, öğrencilere günlük üç öğün yemek verildiğini, saat 09-17 arasında verilen eğitimin haftalık 35 saati bulduğunu, 5 saat İngilizce dersinde ise önceliğin, dinleyerek, duyduklarına anlam yükleyerek, şarkı söyleyerek, oyun oynayarak ve drama etkinlikleri yaparak İngilizceyi yaz tatilinde de hayatın içerisine katmak olduğunu ifade ettiler.