120’den fazla kitabı bulunan Birsen Ekim Özen, Mustafa Kemal Ortaokulu’nda düzenlenen söyleyişe katılmak üzere Çorum’a geldi. Özen’i öğrenciler kapıda çiçeklerle karşılarken, ünlü yazar gördüğü ilgiden memnun kaldı.



Mustafa Kemal Ortaokulu’nda yaklaşık 400 öğrenciye 4 seans söyleşi düzenleyen Özen, öğrencilere yazarlık atölyesi de yaptırarak nasıl kitap yazılabileceğini anlattı. Öğrencilere kitapları okumanın faydalarından da söz eden Özen, minik hayranlarıyla yeniden buluşmak üzere tekrar Çorum’a gelmek istediğini belirtti. (Haber Merkezi)