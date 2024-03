Ziyaretlere MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclis Üyesi Adayları Sinan Eryücel, Yener Ceylan, Belediye Meclis Üyesi Adayları İsmail Lek, Aysu Hoşnut, il ve merkez ilçe yöneticileri katıldı. İl Başkanı Çıplak, Oda Başkanlarıyla sektörün sorun ve talepleri hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, çözüm önerilerini paylaştı.

Çorum için yola çıktıklarını, bunun içinde sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını vurgulayan MHP İl Başkanı Çıplak, şehrin her köşesine ve her vatandaşın yaşamına dokunacaklarını, ayırmadan ayrışmadan canla başla daha güçlü bir Çorum için çalışacaklarının altını çizdi.



MHP’nin Çorum’da hemen hemen her sektörün sorunlarını bildiklerini ve bu yönde de çözüm odaklı projeler hazırladıklarını ifade eden Çıplak, öncelikli çözüm bekleyen problemlerden başlayarak, her sektöre, her köye, her bir vatandaşımıza eşit hizmet götüreceklerini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Nazi Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Karadeniz Birlik Başkanı Ali Bardakçı nazik ziyaretlerinden ötürü MHP İl Başkanı Çıpla ve MHP heyetine teşekkür etti.