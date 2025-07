Toplumun doğru bilgilendirilmesi, kamuoyunun sağlıklı şekilde oluşması ve demokratik değerlerin güçlenmesi yolunda büyük sorumluluk üstlenen basın kuruluşlarının toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu hatırlatan MHP İl Başkanı Çıplak: “Tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak sorumluluk bilinciyle görev yapan basın mensuplarımız; zaman ve mekân gözetmeksizin, çoğu zaman zorlu koşullar altında halkımızı bilgilendirmek için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Basınımızın bu fedakâr çabası, halkın haber alma hakkının korunması açısından son derece kıymetlidir” dedi.

Özellikle Çorum basınının başta millî meseleler olmak üzere her konuda yapıcı, sağduyulu ve sorumlu bir tavır sergileyerek örnek bir gazetecilik anlayışı ortaya koyduğunu da dile getiren Çıplak: “Yerel basınımız, bu duruşu ve meslek ahlakıyla yalnızca ilimizde değil, tüm Türkiye genelinde takdir toplayan bir konuma gelmiştir. Aynı zamanda, şehrimize yapılan her hizmetin hemşehrilerimize duyurulmasında önemli bir köprü görevi gören Çorum basını, ortak akıl anlayışımızın da güçlü bir parçasıdır” görüşüne yer verdi.

“Bu anlamda, bizlere her zaman destek verdiğiniz ve yanımızda olduğunuz için tüm basın emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum” diye konuşan Çıplak sözlerini şöyle sürdürdü: “MHP Çorum İl Başkanlığı olarak dün olduğu gibi bugün de, gerçekleştirdiğimiz her projede, düzenlediğimiz her etkinlikte ve aldığımız her kararda basınımızı bilgilendirmeye; vatandaşlarımıza hizmet yolunda değerli basın mensuplarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına büyük özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR