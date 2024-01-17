2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına yol açan corona virüsün daha ölümcül bir türü Çinli bilim insanları tarafından laboratuvar ortamında üretildi. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün Çin'de özellikle üretilip yayıldığı tartışmaları hala sürerken yeni gelişme dünya kamuoyunun şüphesini çekti.

Çinli bilim insanlarının geliştirdiği mutant Covid-19 virüsünün farelerde denendiği ve daha ölümcül özellik taşıdığı tespit edildi. Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, "GX_P2V" olarak kodlanan virüsün insanlara yayılma riskini vurguladı.

Söz konusu virüsün 2017'de Malezya pangolinlerinde keşfedilen bir corona virüsünün mutasyona uğramış bir versiyonu olduğunu belirten bilim insanları, farelerde yapılan denemede sekiz gün içinde ölüme yol açtığı bilgisini paylaştı.

GÖZLERİ TAMAMEN BEYAZA DÖNDÜ

"GX_P2V"nin denendiği farelerin akciğerlerinden kemiklerine, gözlerinden soluk borularına ve beyinlerine kadar birçok organa ciddi oranda zarar verdiği görülürken farelerin ölmeden bir gün önce gözlerinin tamamen beyaza döndüğü kaydedildi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın Covid-19'la bağlantılı virüsün farelerde yüzde 100 ölüm oranını rapor eden türünün ilk örneği olduğunu belirterek önceki çalışmaları aştığına işaret etti.

University College London Genetik Enstitüsü'nde epidemiyoloji uzmanı olan Francois Balloux ise araştırmayı "korkunç" ve "bilimsel açıdan tamamen anlamsız" yorumuyla değerlendirdi.

