Dün gece saatlerinde Mustafa D.(33), arkadaşı Nurettin B.(33)'yi de yanına alarak Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde faaliyet gösteren eski işyerine gitti.

Mustafa D., iddiaya göre eski patronu Hüsnü Rıza T.(56) ve oğlu İlhami T.(26) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa D. ve Nurettin B. bıçakla, işyeri sahibinin akrabası olduğu ögrenilen Abdulsamet T.(27) ile babası Hüsamettin T.(55) odunla darp sonucu yaralandı.

Çok sayıda bıçak darbesi ile yaralanan Nurettin Biçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yiğun bakıma alınan Mustafa D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan Hüsnü Rıza T., oğlu İlhami T., kuzeni Hüsanettin T. ve yeğeni Abdulsamet T., emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.