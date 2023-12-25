CHP İl Örgütü’nde partililerin yoğun katılımı eşliğinde aday adaylığını açıklayan Çimen, “Bir avuç sermayedar zenginin çıkarlarını gözeten, vakıf ve cemaat uzantısı rant anlayışına dayalı belediyeciliği değil, toplumcu, halk yararına çalışan, kamusalcı bir belediyecilik anlayışını savunuyoruz” diyerek, medeniyetler beşiği Çorum’un halkçı belediyecilik uygulamalarını yıllardır özlediğini söyledi.

Konuşmasına terörist - işgalci İsrail devletini lanetleyerek başlayan Çimen, “Nasıl ki yıllar önce Kurtuluş Savaşımız sırasında Anadolu işgal altındayken Yunanlılar çoluk çocuk, kadın erkek demeden masum Anadolu halkını katletti ise bugün 21. yüzyılda İsrail devletinin de acımasızca yaptığı aynıdır. Soykırımdır” dedi.

Kökleri Türk milletinin özgürlük savaşını örgütleyen, yürüten ve zaferle sonuçlandıran Kuvayi Milliye’ye dayanan CHP’nin bugün gelinen noktada yine halkın umudu olduğunu belirten Çimer, “Önderimiz, yedi düveli dize getiren, dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal’den öğrendiklerimiz var.

Bu ülke hiç kimsenin, hiç bir cemaatin, ailenin ya da bir avuç zümrenin saltanatına, hükümranlığına asla bırakılamaz. Her karışı şehit kanları ile sulanmış bu toprakların insanı; gerektiğinde Kara Fatma olmasını bilmiştir. Bebeğini belediği o kundağı cepheye götürdüğü o mermiye örten bu milletin ta kendisidir. Çarığını, öküzünü, kağnısını ülkesinin bağımsızlığına feda eden bu milletin ta kendisidir” şeklinde konuştu.

“Bizim kitabımızda rantçı, eş dost, hısım akraba belediyeciliği yazmaz.

Aksine önderimiz Gazi Mustafa Kemal’in manevi mirasım dediği; akıl ve bilimi önceleyen, liyakati ve hakkaniyeti gözeten, hukukun egemen kılındığı, hakkı savunan halkçı bir belediyecilik yazar” diyen Günay Çimen, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Medeniyetler beşiği Çorum, halkçı belediyecilik uygulamalarını yıllardır özlemiş durumdadır. Merhum Baha Çorbacıoğlu’ndan, Dr. Turhan Kılıççıoğlu’na kentimizi yöneten partili büyüklerimizi bu vesile ile rahmetle anıyorum.

Kentimiz Çorum, bugün artan insan ve araç trafiğinin yükünü kaldıramaz haldedir. Ulaşımla ilgili en radikal çözümleri bu şehre bizler Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik anlayışı ile sunacağız.

Bu kapsamda Gazi ve Farabi Caddelerini kucaklaştıracağız. Trafik master planımızda Gazi Caddesi Farabiye alttan tünel ile bizimle bağlanacaktır.

Tuzcular kavşağında battı – çıktı düzenlemesi yapacağız. Bu suretle kangrene dönüşen trafik sıkışıklığı sona erdirilecektir.

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü, mevcut hastane binasına kadar hafif raylı ulaşım sistemi ile birbirine bağlanacaktır.

İkinci etap ulaşım öngörümüz; Bahabey Caddesinden başlayarak Gülabibey – Mimar Sinan bağlantısı ile hafif raylı sistemle hastaneye erişimin sağlanmasıdır.

İnanıyorum ki yeni bir çevre yolunu şehrimize kazandırmak bize nasip olacaktır. Yeni Güney Çevre Yolu ile ağır vasıtalar Samsun güzergahına rahat ve konforlu bir şekilde bağlanacaktır.

Garabet ve ucube konumundaki mevcut Osmancık üst geçiş köprüsü yıkılacak, yine battı – çıktı yöntemi kullanılarak geçişler modern ve kullanışlı hale gelecektir.

Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak dar gelirli ailelerimizin ilkokul çağındaki çocuklarının beslenme çantalarına gerekli olan gıdalar tarafımızca karşılanacaktır.”

Çimen’in açıklamasına CHP İl Başkan Yardımcısı Halil Ünal, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve üyeleri, önceki dönem il başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Öte yandan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar’ın Ankara’da bulunmaları nedeniyle toplantıya katılamadıkları açıklandı.