UNESCO’nun dünya kültür miras listesinde yer alan “çiğdem gezisi” ve “çiğdem aşı” geleneği Çorum’da yaşatılmaya devam ediyor. Çiğdem geleneğini Çorum’da yaşatmak amacıyla Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile çiğdem toplama etkinliği düzenlendi. Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Bahçelievler İlkokulu ve Adnan Menderes İlkokulu öğrencileri katıldı.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da öğrencilerle birlikte çiğdem topladı. Başkan Aşgın, geleneksel Çiğdem Aşı Şenliği’ni ise 18 Nisan’da Kadeş Barış Meydanı’nda yapacaklarını açıkladı. (Haber Merkezi)