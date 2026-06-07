DEVA Partisi Genel Merkez Kadın Politikaları Bölge Koordinatörü Zehra Sucu Benli, açıklanan hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hububat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bir tüccar olduğunu hatırlatan Benli, buğday ve arpa alım fiyatlarının üreticinin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nce açıklanan alım fiyatlarına göre buğdayın ton fiyatı 16 bin 500 TL, arpanın ton fiyatı ise 12 bin 750 TL olarak belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Benli, söz konusu rakamların yalnızca ekonomik verilerden ibaret olmadığını, üreticinin artan maliyetler karşısında verdiği mücadelenin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Mazot, gübre ve işçilik giderlerindeki yükselişe dikkat çeken Zehra Sucu Benli, tarımsal üretimin her aşamasında maliyet baskısının hissedildiğini belirterek, “TÜİK verilerine göre tarımsal girdi enflasyonu yüzde 35 seviyelerindeyken, buğdaya yüzde 22, arpaya ise yüzde 16 oranında artış verilmesi üreticinin yükünü hafifletmek yerine daha da ağırlaştırmaktadır” dedi.

Tarım sektörünün yalnızca çiftçileri değil, ticaret ve sanayi başta olmak üzere birçok alanı doğrudan etkilediğini ifade eden Benli, çiftçinin üretimden uzaklaşmasının ekonomik ve sosyal sonuçlar doğuracağına işaret etti. “Tarlada başlayan emek zincirinin ilk halkası olan çiftçi kazanamazsa, ne ticaret büyür ne sanayi güçlenir ne de sofralardaki bereket artar” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan fiyatların üreticinin beklentilerini karşılamadığını savunan Benli, çiftçinin emeğinin karşılığını almasını sağlayacak, üretimi teşvik edecek ve kırsal kalkınmayı destekleyecek politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tarımın stratejik bir alan olduğunun altını çizen Benli, “Tarım sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir ülkenin gıda güvenliği ve geleceğidir. Çiftçiyi enflasyona ezdirmek; üretimi, bereketi ve geleceği zayıflatmaktır. Üretenin kazandığı, emeğin değer bulduğu bir Türkiye için tarım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi