Çorum’da bu yıl ilk kez düzenlenen Çiftçi Şenliği üreticileri ve ailelerini bir araya getirerek coşku dolu anlara ev sahipliği yaptı. Safi Çorum Şeker’in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, gün boyu süren yarışmalar, lezzetli

ikramlar ve eğlencelerle adeta bir bayram havası yaşattı.

Şenliğe, çiftçiler ve ailelerinin yanı sıra; Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Sayın Arif Pehlivan, Çorum

Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ünsal Yeter, Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sayın Halil İbrahim Özten ve il protokolünden birçok değerli isim katıldı.

Açılış konuşmaları; Safi Çorum Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Sinan Safi, Fabrika Müdürü Ali Yetkin ve Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan tarafından gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan konuşmasında, Safi Çorum Şeker’in bu anlamlı etkinliğinin, çiftçilere verilen değerin ve desteğin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Çorum’da böyle bir organizasyonun ilk kez düzenlendiğini belirten

Çalgan, şenliğin geleneksel hale gelmesini temenni etti.

Günün en tatlı detaylarından biri ise Safi Beyaz Şeker ile hazırlanmış ikramlar oldu. Misafirlere özel lokmalar ve pamuk şekerler büyük ilgi gördü. Her yaştan katılımcının keyifle izlediği eğlenceli yarışmalar, çocuklar için kurulan oyun alanları ve müzik eşliğinde çekilen halaylar, etkinliğe unutulmaz anlar kattı.

Çiftçilerin emeğine bir teşekkür niteliği taşıyan bu özel şenlikte, katılımcılara anı olarak tatlı hediyeler takdim edildi. Oyun havaları eşliğinde süren eğlence, katılımcılara hem keyifli anlar hem de güçlü bir topluluk ruhu yaşattı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, memnuniyetlerini dile getirerek bu anlamlı şenliğin gelenekselleşmesini dilediklerini ifade ettiler.

Muhabir: SELDA FINDIK