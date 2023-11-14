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Daha önce çalışan emeklilere ödenmeyeceği açıklanan 5 bin liralık ikramiyelerin şimdi de Ziraat Odası’na kayıtlı çiftçi emeklilerine de ödenmeyeceğini açıklandığını ifade eden CHP İl Başkan Yardımcısı Sir, “Zaten kıt kanaat geçinen emeklilerimiz bunları hak etmiyor” dedi.

Emeklinin geçinemediği için çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan Sir, emekli ikramiyelerinin ayrım olmadan herkese ödenmesi gerektiğini kaydederek, “Çiftçilerimizin hakkının ödenemeyeceği zamanda üretime küstürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çiftçi emeklilerine yapılan bu zulme sadece sessiz kalınıyor. Vay emeklinin haline daha neler göreceğiz” ifadelerine yer verdi.