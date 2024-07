Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum’daki turizm bölgelerini gezdiğini belirterek, “Öncelikle Sayın Bakana sadece AKP'nin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olduğunu hatırlatmak isterim. Programa sadece AKP'lileri ve AKP milletvekillerini çağırmak yerine bizleri de davet etseydi, davete icabet eder kendisine AKP'lilerin anlatmadığı gerçekleri anlatırdık. Ancak Sayın Bakan program sonrasında devletin kurumu Valilik yerine AKP İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yaparak tavrını net olarak ortaya koymuştur ne yazık ki” dedi.

15 Kasım 2023 tarihinde Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u bizzat Çorum'a davet ettiğini anımsatan Tahtasız, “Sayın Bakan benim davetimden 8 ay sonra Çorum'a gelebildi ama davet sahibini davet etmeyi unuttu ne yazık ki” ifadelerini kullandı.

Tahtasız, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Bakan Çorum'un Uluslararası Kültür Destinasyonu'na alınacağını açıklamış, ‘Çorum’u 5’li Rotaya alacağız’ demiş. 7 bin 500 yıllık tarihi olan bir şehir için oldukça geç kalınmış ve oldukça geç alınmış bir karar. Ancak Sayın Bakana hatırlatmak isterim ki; işe Çorum’un turizm yollarını halletmekle başlasın. Çorum merkezle Mecitözü, Ortaköy, Osmancık, İskilip, Alaca'yı birbirine bağlayan bağlantı yolları, İskilip-Oğuzlar sahil yolu, İskilip-Tosya yolu, Boğazkale-Alaca-Ortaköy turizm yolu ivedilikle yapılmalıdır. Turizm sadece ören yeri ve müzelerle olmuyor. Birçok ören yerine sahip olan Çorum'un, maalesef, güzergâhları düzgün değil, yolları yok. O nedenle ya beraberindeki Belediye Başkanından ya da parlamentoda Çorum'u temsil eden iktidar milletvekillerinden veyahut bizzat kendisi devreye girerek Çorum'un turizm yollarının bir an önce yapılması için adım atmalıdır.

15 Kasım 2023’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü komisyon toplantısında Sayın Bakanın yüzüne karşı sıraladığım sorunları bir kez daha sıralıyorum ve Çorum'a Bakan olarak gelip sadece bakıp geçmediğini ümit ediyorum:Yedi bin beş yüz yıllık tarihi olan Hattilerin ülkesi, dünyada ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Barış Anlaşması'nın imzalandığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılında ilk millî kazıyı başlattığı Alacahöyük, Ortaköy, Şapinuva, Boğazkale, Hattuşa'yı topraklarında barındıran, tarihi ve doğasıyla olduğu kadar tarım ve sanayisiyle de ön planda olan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Hititlerin başkenti, dünyanın merkezi Çorum turizmden hak ettiği payı alamıyor. Sayın Bakanın Çorum'un Uluslararası Kültür Destinasyonu'na ekleneceğini ifade etmesi olumlu olmakla birlikte bu adımın bir an önce atılmasını ve kentimize yansımasını bekliyoruz. Ödenek yetersizliğinden dolayı kazı ekibi çalışma yürütemiyor. Alacahöyük, Boğazkale, Uğurludağ Resuloğlu Höyüğü Kazısı, Ortaköy, Alaca, Örükaya kazılarına ne kadar ödenek ayıracaksınız bilmek istiyoruz.Kültür ve Turizm Bakanlığı Çorum'u Galata bölgesi olarak tanıtıyor; bu yanlış. Burayı acentelere Hitit bölgesi olarak tanıtıp tur programlarına almanız gerekiyor. Bakanlık eliyle Hitit rotasını oluşturup bu rotanın yurt dışında pazarlanmasını talep ediyoruz. Şapinuva; Alacahöyük, Hattuşa gibi ören yeri statüsünde olmadığı için bilet satılamıyor, acenteler tur programına maalesef almıyor, Ortaköy Şapinuva'nın ören yeri statüsü kazanması gerekiyor.İlimizde İncesu Kanyonu alternatif turizm için desteklenmelidir. Turizm merkezlerine uzanan güzergâhlardaki tanıtım amaçlı yapılmış günümüz yapımı eserlerin bakımı ve restorasyonu şart. Örneğin, Sungurlu-Çorum arasında Alacahöyük'e 7,5 kilometre mesafedeki yolun girişine daha önce valilik tarafından tanıtım amaçlı yapılmış olan Alacahöyük kabartmaları ile geyik heykeli son derece bakımsız ve dökük, çevresi çöplük içinde; turisti orada âdeta modern bir harabe karşılıyor. Bu durum yıllardır Kültür Müdürlüğünün bilgisinde var ama ilgilenmiyor.Cumhuriyetin ilk millî kazılarından olan Alacahöyük'te modern bir yerel müzenin yeterli personelinin olmayışı da düşündürücüdür. Keza Çorum'daki diğer müzelerde de personel sıkıntısı had safhada. Binlerce mezun işsiz gencimiz iş beklerken müze ve ören yerlerinde personel sıkıntısı çekilmesi eksikliğinizdir. Türkiye'de 4'üncü örnek olan Örükaya Roma Barajı hâlâ iyi bir restorasyon projesine ve bakıma ihtiyaç duymaktadır; üzerindeki ağırlıktan dolayı burası yakında yıkılacak. Örükaya Roma Barajı için verilen sözler yerine getirilerek ülke ve Çorum turizmine kazandırılmalı.Çorum, ülkemizdeki en yoğun arkeolojik potansiyele sahip noktalardan biridir ancak başka şehirlerde olmasına rağmen Çorum'da Anıtlar Kurulu Müdürlüğü yok. Bu nedenle iş ve işlemler Ankara'da yapılıyor. Çorum Anıtlar Kurulu ve Çorum Rölöve Müdürlüğünün kurulması ilimiz için çok isabetli bir karar olacaktır.Çorum merkezde sadece resmî olarak Çorum Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır; bu müzede arkeoloji ağırlıktadır. Açıldıktan sonra binanın bir bölümünde küçük bir etnografya bölümü açılmıştır. Bu küçük bölüm yetmemekte ve birçok eser sergilenmediği için depoda beklemektedir. Bu nedenle Çorum'a ayrı bir bağımsız etnografya müzesi şarttır.1971 yılında yapılan tek devlet tiyatro salonunun bakım onarımının yapılması gerekiyor. İlimizde hiç yeni kütüphane binası yok. İlimize yeni bir kütüphane yapılmalıdır.Hasanpaşa Halk Kütüphanesinin 2024 yılında yenilenmesini istiyoruz. Mecitözü'ndeki, Roma Dönemi'ne ait Figani Beke Kaplıcası'nın restorasyonunun yapılmasını, Hüseyin Gazi Türbesi'nin restorasyonunun maddi olarak desteklenmesini istiyoruz.Sözün özü; Sayın Bakan bir günde 7 bin 500 yıllık tarihi olan Çorum'u gezip, sorunları anlayamayacağınız için bu sıraladıklarım ve daha fazla sorunun yanınızda bulunan heyet tarafından size aktarılmadığını düşünüyorum. Dilerseniz size Çorum'un kültür ve turizm konusundaki sorunlarını bir rapor halinde bizzat sunabilirim. Yeter ki sorunlarımız çözülsün, yeter ki Çorum kültür ve turizmden hak ettiği payı alsın. Ben elimi taşın altına koymaya ve her türlü desteği vermeye hazırım.”