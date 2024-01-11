CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ilk olarak Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Ahmet Pehlivan’la makamında bir araya gelen Tahtasız, pancar üreticilerinin kendisine aktardıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çorum Ziraat Odası’nı ziyaret eden Tahtasız, burada Başkan Adem Özdemir, Meclis Başkanı Cemal Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Bülent Özkan, Saffet Kışla, oda üyeleri Haydar Keçeci ve Faruk Çavuş’la bir araya geldi.



Tıpkı buğday, arpa ve diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi pancar fiyatlarının açıklandığı günden itibaren çiftçinin hüsrana uğradığını ifade eden Tahtasız, üreticilerin sorunlarını bildiğini ve bu sorunları gündemde tutmaya gayret ettiğini ifade etti.

Ülke ekonomisine, istihdama ve çevreye önemli derecede katkı sağlayan ve stratejik öneme sahip olan şeker pancarı üretimi gerek devlet, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek tarım il ilçe müdürlükleri ve gerekse şeker fabrikalarının ilgili birimlerince desteklenmesi gerektiğini ifade eden Tahtasız, üreticilerin belli başlı sorunlarını şöyle sıraladı:

SORUNLARI SIRALADI

“2018 yılında parti olarak Türkiye’nin dört bir yanında şeker fabrikaları özelleştirilmesin diye eylemler yaptık. Ama gözünü para hırsı bürüyen AKP iktidarı diğer bir çok fabrika gibi şeker fabrikalarını da sattı. Bugün pancar üreticilerinin yaşadığı sorunların temelinde özelleştirmeler vardır. Şeker pancarı üretimi her yıl düşüş eğiliminde. Mazot, gübre ve tarımsal ilaç gibi girdilerdeki maliyetlerin yüksek oluşu tüm tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilediği gibi, şeker pancarı tarımını da etkilemektedir. Girdi maliyetleri düşürüldüğü, çiftçimize verilen mazot gübre destekleri olması gereken rakamlara çıkarıldığında veya üretici düşük faizli kredilerle desteklendiği takdirde üretim artacaktır. Öte yandan Şeker pancarı alım bedelinin erken açıklanmaması üreticinin tercihinde olumsuz yönde rol oynuyor. Oysa partimizin de vaatleri arasında yer aldığı gibi üretici daha ekmeden ne kazanacağını bilecek. Fiyat çok önce açıklanacak. Çiftçimiz ekeceği ürünün alım bedelini bilmemesi hesap yapmasına mani oluyor. Alım bedeli üretim sezonu veya taahhüt dönemi başlamadan önce açıklanırsa üretici şeker pancarı üretiminin hesaplı olup olmadığına ve ne kadar ekeceğine karar verecek ve ona göre üretim desenini belirleyecektir. Ülkemizde alım bedelleri geç açıklandığı gibi beklentilerin de çok altında düşük açıklanmakta. Bunlar çiftçimizi üretime küstürmektedir. Çiftçi üretime tamamen küserse bu ülkenin hali ne olacak?”

ŞEKER PANCARI DESTEK KAPSAMINA ALINMALIDIR

Şeker pancarı üretiminin destek kapsamında olmadığını çok geç olmadan destek kapsamına alınması ve şeker pancarı üreticisine destek primi verilmesi gerektiğini aktaran Tahtasız, “Çorum Alaca örneğinde olduğu gibi çiftçilerimizin en önemli problemlerinden biri de kotadır. Çeşitli sebeplerden dolayı beklenen rekolteyi alamayan şeker pancarı üreticileri, Şeker Fabrikası tarafından uygulanan yüksek miktarlı kota cezalarına maruz kalıyorlar. Zaten yeterli verimi alamayan üreticiler bir de fabrikanın cezası karşısında çok zor duruma düşüyor. Özelleştirme öncesi olduğu gibi iklimsel faktörlerden veya hastalıklardan kaynaklı üretim azalmaları makul süreler içerisinde şeker fabrikasınca tespit edilerek üretim kotaları güncellenmeli ve çiftçi cezaya maruz bırakılmamalıdır” diye konuştu.