CHP Çorum İl Kadın Kolları Kongresi, 25 Haziran Salı günü saat 11.00'de parti binasındaki Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu'nda başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek.

BAŞKANLIK İÇİN ANAR

İLE GÜNGÖR YARIŞACAK

İl Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlık için Mevcut Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ile Özlem Güngör yarışacak.

Salı günü saat 11.00'de başlayacak olan İl Kadın Kolları Kongresi'ne 16 doğal, 145 seçilmiş Merkez İlçe ve 75 ilçe delegeleri olmak üzere 236 delegenin katılması bekleniyor.

İLÇELER 75 DELEGE

İLE TEMSİL EDİLECEK

Merkez İlçenin 145 seçilmiş, 16 doğal delege olmak üzere 161 delege ile temsil edileceği kongrede Alaca 10, Bayat 3, Boğazkale 3, İskilip 7, Kargı 5, Mecitözü 9, Oğuzlar 3, Ortaköy 4, Osmancık 14, Uğurludağ 3 ve Sungurlu 14 delege ile temsil ediliyor.

Her iki aday da seçimlere katılımın yüksek olması ve destekçilerini sandığa taşımak için yoğun bir seçim kampanyası yürütüyor.

MERKEZ İLÇE'DE

“SERAP MERİÇ” DÖNEMİ

Hatırlanacağı gibi 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılan seçimde CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Serap Meriç seçilirken, Yönetim Kurulu'nda ise Fatma Baydur, Saliha Beker, Şemsi Gökay, Serap Kaya, Emine Kazak, Gülhanım Koluuzun, Güldane Öksüz, Şefika Özduyucu, Sevda Temiz ve Hanife Yiğitoğlu yer almıştı.

Editör: HABER MERKEZİ