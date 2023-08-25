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Bu kapsamda CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve beraberindeki İl Başkanı Ümit Er ile Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Arif Pehlivan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

CHP heyeti ziyarette son yıllarda ilimiz asayişinde yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerini dile getirerek “Çorum’un iyilik ve güzelliklerle anılması, huzur dolu bir şehir olması için emniyetimizle birlik beraberlik içerisinde çalışacağız” dedi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da Milletvekili Tahtasız ile Er ve Tokgöz’e nazik ziyareti için teşekkür etti.