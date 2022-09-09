Vatandaşlar ve esnafla bir süre sohbet ederek sorun ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, hayat pahalılığını, zamları, işsizliği ele alarak güncel gelişmeleri değerlendirdi. Vatandaşların alım gücünün düştüğünü ve hayat mücadelesinin zorlaştığını dile getiren Tahtasız, önümüzdeki seçimlerin Millet İttifakının zaferiyle sonuçlanacağını dile getirdi.

Tahtasız, parti politikaları ve projeler hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Tahtasız, daha sonra Dodurga İlçe Binasını ziyaret ederek İlçe Başkanı Mustafa Biçer’den ve İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül’den parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tahtasız’a ziyareti sırasında; İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Osman Soylu ve Burhan Erdem de eşlik etti.

(Uğur GÖRKEM)

