Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yaparken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra hain teröristler tarafından şehit edilen Çorum-Osmancıklı müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin 7. yıldönümünde mezarı başında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri tarafından dualarla anıldı.

7 yıl önce hain terör örgütü tarafından şehit edilen Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı, acılı babası Sadık Yalçın, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Osmancık İlçe Kadın Kolları Başkanı Funda Gökmen, eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız ve partililerle birlikte mezarı başında anan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Onun bedenini bu hayattan koparan teröristler ismini ve hatırasını asla yok edemeyecekler” dedi.

CHP heyeti, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın mezarına karanfil bırakarak dua etti.



Editör: NURDAN AKBAŞ