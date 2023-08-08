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Mahalle ve köylerde delege seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte CHP’de Merkez İlçe Kongresi’nin tarihi de belli oldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Kongresi’nin 10 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceğini söyledi.

Kongrenin saat 10.00’da başlayacağını ve saat 17.00’de tamamlanacağını vurgulayan Tokgöz, mahalle ve köylerde seçilen delegelerin hür iradeleriyle yeni Merkez İlçe Başkanını belirleyeceğini kaydetti.

Tüm delegeleri kongreye davet eden Ulaş Tokgöz, bugüne kadar yapılan seçimlerin ise adeta demokrasi şöleninde geçtiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşundan itibaren Türkiye’nin imarında, iktisadi yapılanmasında, çok partili rejime geçişte, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesinde, sosyal devletin oluşmasında emekleri ve emek verenleriyle beraber bugünlere kadar geldiğinin altını çizen Ulaş Tokgöz, CHP’nin kurulduğu günden bugüne, Atatürk ilke ve devrimlerinin, özgürlüklerinin, demokrasinin, emeğin ve insan haklarının yılmaz bekçisi olduğunu kaydetti.

Kendi saltanatları ve ikballeri uğruna her şeyi mubah sayanlarla mücadele etmek için siyaset yaptıklarını vurgulayan Tokgöz, “CHP, bu ülkede savaşı bitirip, huzuru getiren partidir. CHP, cumhuriyeti kuran, ona en çok sahip çıkan partidir. CHP, halkıyla yürüyen, hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimleri kucaklayan partidir. CHP Türkiye’dir” dedi.

Ulaş Tokgöz, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasiyi kuran parti olarak, Türkiye’nin aydınlık geleceğini hedefleyen, ezilenlerin ve halkın partisi olarak halkı kucaklamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.