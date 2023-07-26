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Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyük bir çekişme ve heyecan içerisinde gerçekleştirdiği delege seçimlerinde 6 mahallenin delegeleri daha belirlendi.

CHP İl Parti binasında gerçekleştirilen 6 mahallenin delege seçimlerinde, daha önce Yavruturna, Kale, Bahçelievler ve Üçtutlar Mahallesi'nde olduğu gibi yine "Sarı Liste" yarışı önde tamamladı.

MAVİ LİSTE, İLK KEZ BİR MAHALLEDE KAZANDI

25 üyenin kayıtlı olduğu Akkent Mahalesi’nde 5 delegelik için yapılan seçimlerde kazanan taraf Mavi Liste olurken, Çepni Mahalesi’nde ise dört delegelik ise Sarı ve Mavi liste tarafından paylaşıldı.

Buna göre; bugün yapılan seçimlerde Sarı liste Ulukavak’ta 25, Çepni’de 2, Çöplü, Yeniyol ve Kunduzhan Mahallesi’nde birer olmak üzere 30 delegelik alırken, Mavi Liste ise Akkent Mahallesi’nde 5, Çepni’de 2 olmak üzere toplam 7 delegelik kazandı.

Buna göre; mahallelerde seçilen delegelerin isimleri ise şöyle:

ULUKAVAK MAHALLESİ:

(SARI LİSTE):Zeynep Kübra Barkoç, Sevde Işıl Berker, Nisanur Tatlı, Taha Hışıroğlu, Melike Banu İşbiliroğlu, Ferhat Koç, Halit Süzer, Ömer Polat, Hanife Polat, Fatih Mehmet Katran, Sevcen Cebeci, Macit Yarımca, Sebahattin Börekçi, Meserret Adeviye Garipoğlu, Fatih Şanal, Niyazi Yazıcı, Adem Cebeci, Mehmet Filiz, Atilla İrdeli, Ömer Kaman, Keziban Koçak, Kemal Gümüş, Ali Kara, Hüseyin Kayılı, Hüseyin Sümbül.

AKKENT MAHALLESİ:

(MAVİ LİSTE):Samet Can Demir, Gülyaz Bek, İrfan Sandal, İdris Öztürk, Hasan Öztürk.

ÇEPNİ MAHALLESİ:

Orhan Kılıç, Hamit Gümüşcü, Leman Tuncer (M) Refia Ayalı (S)

YENİYOL MAHALLESİ: (SARI LİSTE): Aslan Kaya.

ÇÖPLÜ MAHALLESİ: (SARI LİSTE): Aysun Karslıoğlu.

KUNDUZHAN MAHALLESİ: (SARI LİSTE): Ünal Kaya..

Delege seçimlerine; İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkan Adayları Utku Ulaş Taşar, Kayahan Boztepe ve parti yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

CHP’de mahallelerdeki delege seçim heyecanı 27 Temmuz Perşembe günü sonaerecek. Merkeze bağlı köylerdeki delege seçimleri ise 28 Temmuz Cuma günü başlayacak. Köy delege seçimlerinin de 30 Temmuz Pazar gününe kadar tamamlanması planlanıyor.

6 MAHALLEDE 37 DELEGE

Ulukavak:25 (Sarı)

Akkent:5 (Mavi)

Çepni:4 (ortak)

Çöplü:1 (Sarı)

Kunduzhan:1 (Sarı)

Yeniyol:1 (Sarı)

Kalan mahallelerin seçim programı ise şöyle:

27 TEMMUZ PERŞEMBE

11.00-13.00 Buharaevler Mahallesi

13.00-15.00 Mimar Sinan Mahallesi

15.00-17.00 Karakeçili Mahallesi

17.00-19.00 Gülabibey Mahallesi