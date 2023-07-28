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Cumhuriyet Halk Partisi’nde 15 Temmuz Cumartesi günü başlayan ve büyük bir heyecan içerisinde gerçekleştirilen mahalle delege seçimleri Dinçer Solmaz liderliğindeki Sarı Liste’nin zaferiyle sonuçlandı.

TOKGÖZ 2 MAHALLEDE ÖNE ÇIKTI

Mevcut Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ün çıkardığı Mavi Liste ise Akkent ve Gülabibey Mahallesi’nde seçimleri önde tamamladı.

KİMLER KATILDI?

Delege seçimlerine; İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Dinçer Solmaz, Özgür Kılıç, merkez ilçe başkan adayları Utku Ulaş Taşar, Kayahan Boztepe ve parti yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

11 MAHALLEDE SARI LİSTE

CHP’nin merkez ilçede bulunan Bayat Mahallesi dışındaki 11 mahallenin il binasında gerçekleştirilen delege seçimlerinde Sarı Liste, Üçtutlar, Ulukavak, Çöplü, Yeniyol, Kunduzhan, Buharaevler, Mimar Sinan ve Karakeçili Mahallesi seçimlerini alırken, Mavi Liste ise Akkent ve Gülabibey mahallesinde yarışı önde bitirdi. Çepni Mahallesi’nde ise oylar eşit çıktığı için dört delegelik Sarı ve Mavi liste tarafından paylaşıldı. Çarşamba günü yapılan seçimlerde; Sarı Liste Ulukavak’ta 25, Çepni’de 2, Çöplü, Yeniyol ve Kunduzhan Mahallesi’nde birer olmak üzere 30 delegelik alırken, Mavi Liste ise Akkent Mahallesi’nde 5, Çepni’de 2 olmak üzere toplam 7 delegelik kazandı. Mavi Liste ise 25 üyenin kayıtlı olduğu Akkent Mahalesi’nde 5 delegelik kazanırken, Çepni Mahallesi’nde de 2 delegelik aldı.

4 MAHALLEDE SARI 30, MAVİ LİSTE 14 DELEGE

Dün saat 11.00’de başlayan ve 2 saat aralıklarla 8 saat süren seçimlerde; Dinçer Solmaz liderliğindeki Sarı Liste; Buharaevler Mahallesi’nde 16, Mimar Sinan Mahallesi’nde 6, Karakeçili Mahallesi’nde 7 ve Gülabibey Mahallesi’nde 1 olmak üzere toplam 30 delege kazanırken, Ulaş Tokgöz’ün çıkardığı Mavi Liste ise Mimar Sinan ve Karakeçili’de birer, Gülabibey Mahallesi’nde ise 12 olmak üzere 14 delegelik aldı.

SARI LİSTE: 226 DELEGE, MAVİ LİSTE: 22 DELEGE

Daha önce gerçekleştirilen Yavruturna, Kale ve Bahçelievler Mahallesi Seçimleri’nden zafer ile çıkan Sarı Liste; Merkez ilçedeki 14 mahalledeki toplam 248 delegenin 226’sını alırken, Mavi Liste’nin aldığı delege sayısı ise 22 oldu.

Buna göre; Sarı Liste; Yavruturna 15, Kale 36, Bahçelievler 95, Üçtutlar 20, Ulukavak 25, Çepni 2, Çöplü 1, Yeniyol 1, Kunduzhan 1, Ulukavak 16, Mimarsinan 6, Karakeçili 7 ve Gülabibey Mahallesi’nde 1 delege olmak üzere toplam 226 delege kazandı. Akkent ve Gülabibey Mahallesi’nde seçimi önde tamamlayan Mavi Liste ise Yavruturna 1, Akkent 5, Çepni 2, Mimar Sinan 1, Karakeçili 1 ve Gülabibey Mahallesi’nde 12 olmak üzere toplam 22 delege kazandı.