CHP İl Başkanı Solmaz, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Bahçelievler, Yavruturna, Kale ve Karakeçili Mahallesi Muhtarlığına seçilen mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Solmaz, ziyaretlerde muhtarlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.



İl Başkanı Solmaz beraberinde CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, parti yöneticileri ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte sırasıyla Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ve Karakeçili Mahallesi Muhtarı Gamze Güzel’i ziyaret etti.

Mahallelerinin başlıca sorunlarını dinleyen Solmaz, CHP olarak mahallelerin sorunlarının takipçisi olacaklarını ve çözümü noktasında Belediye Meclis üyeleriyle birlikte üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise, CHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.