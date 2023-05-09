Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, Millet İttifakı iktidarında tarım ve hayvancılığı geliştireceklerini, üreticinin önünü ve ufkunu açacak projeleri hayata geçireceklerini, mazotta ÖTV’yi indireceklerini anlatarak, çiftçinin en önemli aracı olan traktöre ulaşımı kolaylaştıracaklarını, çiftçinin tarımsal aletlerinin ve traktörünün haczedilemeyeceğini söyledi.

Tahtasız ve Polat, Traktörcüler Sitesi esnafı ise sohbet ederek, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi. Milletvekili adayları, vatandaşları 14 Mayıs seçimlerinde sandığa, demokrasiye, oylara sahip çıkmaya çağırdı.

Tahtasız ve Polat, Çorum’un da, Çorum esnafının da Millet İttifakı iktidarında hakkını alacağını vurguladı.

Ziyarete Belediye Meclis Üyeleri Erkan Özbal, Uğur Soyacak, İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem ve bazı partililer de eşlik etti. (Haber Merkezi)