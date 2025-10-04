Kargı’da CHP ilçe genel kurulunda Mevcut Başkan Kemal Dümenci ile önceki dönem başkanı Hakan Çelik başkanlık için yarışmış, her iki adayın da eşit oy alması üzerine yeni başkan kura ile belirlenmişti. Kura sonucu ise kazanan Hakan Çelik olmuştu.

Hakan Çelik ve yönetimi, Kargı Adliyesi’nden mazbatasını aldı. Mazbata törenine; CHP Kargı İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Çiftlik ile CHP Tosya İlçe Başkan Yardımcısı Seval Demir de katıldı.

Hakan Çelik’in yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: İdris Ahçı, Zafer Akyıldız, Ziya Ataç, Recep Baloğlu, Recep Metin Baloğlu, Veysel Eken, Haydar Kışla, Faysal Ortayazıcı, Önder Ünsal, Kemal Yıldız.

Muhabir: Haber Merkezi