Çorum’a atandığı günden beri siyasi tarafını belli eden Vali Çiftçi’nin devletteki kadrolaşmaya da göz yumduğunu dile getiren CHP İl Başkanı Ümit Er, Vali Mustafa Çiftçi’nin sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı için hazırlanan videoyu paylaşmasının da illerdeki bürokrasinin en tepesinde bulunanların içerisinde bulunduğu çürümüşlüğü ve liyakatsizliği ortaya koyduğunu vurguladı.

Bir il yöneticisi olarak Vali Mustafa Çiftçi’nin tutumunun seçimlerde güvenliğe yönelik endişeleri tavan yaptırdığını anlatan Ümit Er, ayrıca Vali Çiftçi’nin yardımcısı Tamer Orhan ile birlikte seçimi Gamer merkezinden yürüteceğini ve bu durumdan kimsenin haberinin olmamasının ise endişeleri daha da artırdığını söyledi.

“DEVLET ADAMI DİK DURMALI”

Ülkenin kaderinin belirleneceği seçimde, kilit noktalarında bulunan kişilerin tarafının belli olmasının oy pusulaları ile ilgili kuşkulara sebep olduğunu anlatan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Er, “Seçim ile değişmeyen bürokrasi ile atamaları yapılan kişiler daha önceki liyakatli devlet adamları gibi siyaset karşısında dik durabilmeli, herhangi bir parti yetkilisi önünde eğilip bükülmemelidir. Siyasetteki kirlenme ile birlikte iktidarda kalabilmek uğruna her türlü yönteme başvurabilecek olan kişilerle ancak liyakat sahibi, partiyi değil halkı ve devleti arkasına alan kişilerle mücadele edilebilir. Bürokraside kilit noktalara liyakatten mahrum kişilerin atanması ve bunların açık açık tarafını belli etmesi yönetimdeki acziyetin ve gelinen noktanın birer göstergesidir.

“SEÇİM SUÇU İŞLİYORSUNUZ

DEVLET ADABINA UYUN”

Vatandaşın hür iradesinin sandıklara yansıyabilmesi için kin ve nefretten uzak, insanları ayrıştırıcı değil birleştirici, şucu ya da bucu olarak anılmayan, siyasi partilerin kuklası gibi partiden gelen talimatı harfiyen uygulayan değil, siyasetten uzak, arkasında halkın gücünü hisseden yiğit vatan evlatlarına ihtiyaç vardır. Liyakatsiz yöneticiler; devletin makamında olduğunuzu unutmayın. Siyaset yapmak istiyorsanız önce görevinizden ayrılın. Taraftarı olduğunuz partiye üye olun propaganda yapın. Yoksa seçim suçu işliyorsunuz. Sizleri devlet adabına davet ediyorum.

“SANDIĞA SAHİP ÇIKALIM”

Hakkın yenmediği dürüst bir seçim için herkesi sandıklara sahip çıkmaya ve son ana kadar dikkatli olmaya çağırıyorum. Bu seçimin kin ve nefreti körükleyenlerin, insanları ayrıştıranların geride kaldığı bir seçim olmasını diliyorum. Seçim sonucu ne olursa olsun unutulmamalıdır. Bu seçimi sevgi kazanacak, dostluk kazanacak, hoşgörü kazanacak, Türkiye kazanacak.”

