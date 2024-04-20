CHP, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ''Yerel Yönetimler Çalıştayı'' düzenliyor. Çalıştaydan önce, CHP'li belediye başkanları ve il yöneticileri, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
CHP lideri Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Anıtkabir ziyaretine Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Ayar, Aşdavul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ve İl Başkanı Dinçer Solmaz katıldı.
Editör: HABER MERKEZİ