9 Eylül 1923 tarihinde Halk Fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönüşen Türkiye’nin en köklü ve en büyük örgütünün 101. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Dinçer Solmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye Cumhuriyetini kuran parti olarak ezilenlerin ve halkın partisi olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Solmaz, mesajının devamında şunları dile getirdi:

“CHP, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında iktidara geldiği zaman, halkımıza layık olduğu yaşamı sunmak için mücadelesini, inançla, umutla ve tüm kararlılığıyla sürdürecektir.

Bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin, mirasını bir asra dayamış bu şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin, yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün izinde, topraklarımızın kutsallığına ve yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir. Öyle ki, dünyada 101. yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine de sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi, 101 yıllık geleneği, siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye’nin en önemli siyasi miraslarından biridir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi, yaşayacak, hakimiyet sonsuza kadar milletin olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta partimizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 101. yılımız kutlu olsun!”

Editör: RIFAT KARA