14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri önceki yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren CHP Kadın Kolları, ev ziyaretleri düzenleyerek kadınların, gençlerin, ailelerin sorunlarını tespit ediyor.

CHP İl Başkanı Ümit Er’in koordinasyonunda ev ziyaretleri düzenleyerek broşür dağıtan ve bilgilendirmede bulunan CHP’li kadınlar, aile destek sigortasının öneminden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük önem verdiği "Aile Destek Sigortası" Millet İttifakı iktidarında ilk 6 ay içerisinde yasalaşacak.

Ev ev gezerek Millet İttifakı iktidarında hayata geçirilecek olan projeler hakkında bilgi veren kadınlar, öbek çalışması yaptı, Aile Destek Sigortasını anlattı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Aile Destek Sigortasının esas amacının güvenli yurttaş, güvenli toplum ve güvenli geleceği tesis etmek olduğunu vurgulayarak, “Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destek sigortası kurumu kurulacak. Aile destekleri sigortası önce ev hanımlarını desteklemektedir. Sosyal yardımların bütçe içindeki payı en az iki katına çıkarılacak” dedi.

CHP iktidarında Aile Destek Sigortasının ilk 6 ayda yasalaşacağına değinen Anar, “para kadının hesabına yatacak. Ev kadınlığı meslek sayılacak, başvuranın sigortası yapılacak” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)