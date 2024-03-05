31 Mart yerel seçimleri öncesi sahada çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Ali Rıza Ceylaner, Çorum Merkeze bağlı köyleri ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ediyor.

“ÜRETİCİ KÖYLÜNÜN SESİ OLACAĞIM”

Serban, Sarin (Çalyayla), Sapaköy, Seyfe, Mislerovacığı, Laloğlu ve Çağşak köylerini ziyaret ederek muhtarlar, dernek başkanları ve vatandaşlarla buluşan Ceylaner, daha iyi hizmet için İYİ Parti kadrolarına destek verilmesini istedi. Ceylaner, “Köylerimizin derdini biliyorum ve köylerimize eşit hizmet ilkesi ile hizmet etmeye hazırım. Mecliste çiftçimizin, köylümüzün, halkımızın temsilcisi ve sesi olacağım” dedi.

SICAK İLGİ

Ziyaret ettiği köylerde halkın sıcak ilgisiyle karşılanan Ceylaner, 31 Mart yerel seçimlerinde halkın sandığa gitmesini isteyerek, gidişattan memnun olmayan vatandaşları değişim için oy kullanmaya davet etti.

Ali Rıza Ceylaner’e sorun ve taleplerini ileten köy halkı, “Mecliste bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Umudumuz değişimi ve dönüşümü gerçekleştirebilecek kadrolardır. Sizlere başarılar diliyoruz. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah her şey güzel olur, her iyi olur” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)