Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar’da Toplu Açılış Töreni’nde Afyonkarahisar halkı ile bir araya geldi. Mitingde çalışmaları organize etmek üzere bölgeye görevlendirilen AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan, ilçe başkanları ile birlikte çalışmaları masaya yatırdı.

Video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Milletvekili Ceylan, “Bugün bir şey daha yapmamız gerekiyor; dünden daha çok çalışmak, ülkemizin ve milletimizin kazanımlarını korumak, milletin gönlündeki müstesna yeri korumak. Biz, mazlumların duasına güveniyoruz. Böyle bir inancın, böyle bir iradenin karşısında durabilecek hiçbir fani güç tanımıyoruz. İnşallah hep birlikte 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız. Bu vatan bizim şerefimiz ve kutlu varlığımızdır. Koruyup kollamakla, yaşatıp yüceltmekle mükellef olduğumuz kutlu devletimizdir. Türk milletinin son kalesi, sarsılmaz iradesidir” dedi.

Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu seçim, Türkiye'ye 21 yıldır eser ve hizmet üretenler ile 21 yıldır laftan başka hiçbir icraatları olmayanların seçimidir.

Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin ışığında ilerledik, bundan sonra Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı emeklilerimizin tecrübesiyle, birikimiyle, geniş ufkuyla şekillendireceğiz.

Coğrafyamızdaki bilek güreşinin sonunda yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye, gücü ve etkisiyle bu yeni düzenin belirleyici ülkesi olacaktır. Bunu bir hamaset olarak değil kaçınılmaz bir gerçek olarak söylüyor ve buradan tarihe bir not düşüyoruz.

Türkiye'nin 1980'lerin, 1990'ların karanlık ve kaotik günlerine tekrar dönmesine rıza gösteremeyiz. 14 Mayıs, diğer pek çok husus yanında bunun için de karar günüdür.

Okyanus ötesinden aldıkları talimatlarla bir araya gelen ve birbirlerine hiç benzemeyen liderciklerin kurduğu bu masadakiler, Türkiye’de hükümetlerin kurulamadığı, kurulanların adım atamadığı zamanları geri getirmeye çalışıyor.

Milletimizden aldığımız hissiyatla söylüyorum ki 14 Mayıs, inşallah Cumhur İttifakı'nın ve bizim zaferimizle sonuçlanacaktır.” (Haber Merkezi)