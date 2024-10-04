Dayısı olan Avukat Cafer Aydoğan’ın yanında stajını tamamlayan Av. Ceyda Zazaoğlu için ruhsat ve yemin töreni düzenlendi. İş insanı Fatoş ve Erdal Zazaoğlu’nun kızları olan Ceyda Zazaoğlu’nu törende ailesi ile birlikte Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile meslektaşları yalnız bırakmadı.

Avukat Cafer Aydoğan yeğeni Ceyda Zazaoğlu’na avukatlık cübbesini giydirirken, ruhsatını da Baro Başkanı Kalıpcı verdi. Zazaoğlu’nu ayrıca Genç Avukatlar Meclisi tarafından da hediye verildi.

Editör: HABER MERKEZİ