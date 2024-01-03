Kaza Çevreyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Samsun istikametinden Ankara yönüne seyir halinde olan üzerinde iş makinesi yüklü yabancı plakalı TIR, frenlerinin ısınması nedeni ile durmayınca orta refüje girdi.

Çorumlu genç elim kazada can verdi Çorumlu genç elim kazada can verdi

Facianin eşiğinden dönülen kazada TIR sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeni ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahale ederken, Çevreyolu üzerinde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

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