Belediye, çevreye karşı toplumsal duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde bir dizi etkinlik yapacak. Etkinlikler kapsamında bugün balık adamlar Çomar Barajı’nda dip temizliği yapacak. Çomar Barajı bölgesinde ayrıca Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla Plogging (Hem Sağlığın Hem Çevren İçin Koş) sporu ve temizlik etkinliği gerçekleşecek.

Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde ise saat 13.00’te Atıktan Sanata Sergisi’nin açılışı, protokol konuşmaları, Kadınlar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’nın ödül töreni, atölye ve akıl oyunları etkinlikleri ve animasyon gösterisi yapılacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR