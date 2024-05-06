Çetin Doğan Orgeneralliğe yükselmiş ve birinci ordu komutanı iken emekli olmuş. 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu Başkanlığı (BÇG) yapmış. 84 Yaşında, iddianamesi FETÖ tutuklusu Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılmış.

28 Şubat Davası’nda hüküm giyen komutanlardan Emekli Orgeneral Çetin Doğan yaşlılığa dayalı ciddi sağlık sorunlarına rağmen ağır koşullarda cezaevindedir.

Suçu; Görevde olduğu dönemde “Siyasal İslam’a geçit vermemek”

Çetin Doğan savunmasında şöyle diyor; “Batı Çalışma Grubu elbette ki bir faaliyette bulunmak için kurulmuştur. Faaliyet kapsamı 10 Nisan 1997 tarihli kuruluş yönergesinde açıkça yazılıdır. Bu yönerge ile Batı Çalışma Grubuna verilmiş görev özetle ‘Siyasi İslam’a geçit vermemek için ülkede meydana gelen irticai faaliyetleri ilgili ve yetkililere uygun ve yasal platformlarda bildirmektir… İrtica ile mücadele, Cumhuriyeti koruma ve kollama bütün yurttaşların ortak görevidir.”

Ciddi sağlık sorunlarıyla ilgili Adli Tıp raporları bulunan diğer komutanlardan emekli Orgeneral Fevzi Türkeri (83), emekli Korgeneral Yıldırım Türker (83), emekli tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (79) ve emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (78) Sincan Cezaevi’nde, emekli Orgeneral Çetin Doğan (84) ise İzmir/Buca Cezaevi’nde bulunuyor.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan’ın açıklamalarına göre; “Tutuklu beş komutanın Adli Tıp raporlarında ileri yaşları, kronik hastalıkları ve de sakatlıkları yazılı olmasına rağmen, aylardır hak ettikleri tahliyeleri verilmiyor.”

Cumhuriyeti savunanlara karşı ne saldırılar bitiyor, ne de zulüm. Sağlık sorunları nedeni ile yaşlılığa dayalı olarak çoğu mahkûmu salıvermek Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde iken, yaşamı boyu onurluca görev yapmış askerler, hocalar, yazarlar, yurtsever aydınlara bu hak tanınmıyor.

Kimlere tanınıyor; Madımak Otelinde onlarca insanı yakana, kasten adam öldürene, Hizbullah davasından hüküm giyene ve uyuşturucudan hükümlü kişilere bu hak tanındı. Yaşları da komutanlara göre daha genç olduğu halde.

Hiçbir komutan hastalık sorunlarına ve ilerlemiş yaşlarına rağmen af dilemediler. Ancak bu çifte standardın Türk toplumunun vicdanında yanıt bulmadığı hatta toplumun vicdanını kanattığı somut bir gerçektir.

28 Şubat davasını açan FETÖ’ydü… FETÖ’nün yazdığı iddianameyle yargılama yapıldı ve ceza verildi. Komutanların yaşlılıkları ve kendilerini idare edemeyecek hastalıkları nedeniyle cezaevinde tutulmaları cezanın infazı değil, çağdışı bir zulüm yöntemidir.

Çetin Doğan ve arkadaşlarının gecikmiş te olsa salıverilmesi toplumun vicdanını kısmen rahatlatacaktır. Yapılanlar cezanın infazı değil zulümdür.