Kısa adı ÇESİAD olan ve İstanbul’da faaliyet gösteren Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İşadamları Dayanışma Derneği, İstanbul’daki Çorumlu üniversite öğrencilerine Boğaziçi’nde kahvaltılı gemi turu düzenledi. Gezi, Üsküdar Belediyesi’ne ait Valide Sultan Gemisi ile, Vakıflar 2. Bölge Müdürü, hemşehrimiz Arif Özsoy’un ev sahipliğinde 27 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Gemi, saat 10.30’da Üsküdar sahilinde Sözbir Otel karşısından hareket edecek.

ÇESİAD Başkanı Mehmet Ünal, gemi turuna dernek yöneticileri, iş insanları ve bürokratların da katılacağını belirterek, İstanbul’a üniversite okumaya giden yaklaşık 500 Çorumlu öğrenciye İstanbul’un güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, “Gençlerimizin birbirlerini tanımalarını ve keyifli bir hafta sonu geçirmelerini arzu ediyoruz.” dedi.