Bu yıl Ankara’da ikincisi düzenlenen ÇESİAD bursiyerleriyle kahvaltı etkinliği ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve birçok eğitimci, sanayici ve iş adamının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte birçok yeni projenin de hayata geçirileceğinden bahseden ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, “İstanbul’da öğrenci kardeşlerimizle beraber Sungurlu’da bir okulumuzda 108 öğrenciye bot, mont ve kışlık kıyafet yardımında bulunuyoruz. Bu yardımları öğrenci kardeşlerimiz dağıtacaklar” şeklinde konuştu.

Devamında derneğin Ankara ayağının yeni oluşumundan bahseden Yıldırım, Ankaralı bursiyerlerle birçok toplantı ve kaynaşma etkinliği planladıklarını, derneğin Ankara’da da etkin olması için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Program, ilerleyen saatlerde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin katılımıyla beraber çektirilen aile fotoğrafının ardından bursiyer öğrencilere burs dağıtımlarının yapılmasıyla sona erdi.

(Haber Merkezi)

