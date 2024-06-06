İstanbul Ömerli’deki pikniğine ÇESİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleri, bursiyer öğrenciler, mezunlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Pikniğin ilerleyen vakitlerinde futbol, voleybol, ip atlama, halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapmaca gibi birbirinden farklı eğlenceli oyunlar oynayarak stres attılar. Ayrıca ÇESİAD’ın Ankara temsilciliğini açmasıyla birlikte öğrencileri kaynaştırmak amacıyla karşılıklı öğrenci gezisi de piknik kapsamında yapıldı. Kasım ayında İstanbul’daki bursiyerlerden bir grup öğrenci Ankara’daki kahvaltı programına götürülmüştü. Bu ay ise Ankara bursiyerleri İstanbul’daki pikniğe davet edildi.

İstanbul’daki pikniğe katılan Ankara grubu, ertesi gün de Kız Kulesi, Karaköy, Galata Kulesi, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Eminönü gibi İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ