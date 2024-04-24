Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yaparken, ÇORUM HABER'e nostaljik yazılarıyla "Çorumspor'un ayaklı kütüphanesi" olarak tanınan merhum İsmail Önal ile Gülendam Önal'ın en büyük çocukları, yine yer yer ÇORUM HABER'e yazılar yazan Cemal Önal (68), dün akşam saat 22.30 sıralarında, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Nazmiye Önal'ın eşi, Fikret ve Nevzat Önal'ın ağabeyleri, Özgür ve Özlem Önal'ın babaları olan Türk Telekom'dan emekli Cemal Önal'ın cenazesi, bugün saat 14.00'de Köy Derneği'nin önünden alınıp Üçköy'de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.