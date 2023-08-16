Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çay fiyatlarına son 3 ayda 3. zammı yaptı. ÇAYKUR, Haziran ve Temmuz ayının ardından Ağustos’ta da fiyat artışına gitti. Dün itibarıyla çay fiyatları yüzde 4.5 oranında arttı

Hatırlanacağı üzere seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs’ta Rize'de yaptığı mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz” demişti.