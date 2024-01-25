Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Hcıbey Köyü’nde yaşayan Şenol K., (50), televizyonunun sinyalinin gitmesi üzerine evin çatısına çıktı. Antenin yönünü çevirdiği esnada dengesini kaybeden Şenol K., 4 metre yükseklikten yere düştü.

Murat A. (59)’da anten tamiri için çıktığı Kale Mahallesi Doğan Sokak’ta bulunan evinin çatısından yere düştü.

Şenol K., kendi imkanları ile Murat A. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yüksekten düşme nedeni ile yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.