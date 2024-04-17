Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “1984 yılında tescili yapılmış olan Çatak Tabiat Parkı Çorum İl Merkezine 22 kilometre mesafededir.



Tamamı orman niteliği taşıyan tabiat parkında, sizi biyolojik çeşitlilik bakımından zenginlik arz eden flora ve fauna türleri karşılamaktadır. Çatak Tabiat Parkı’nın doğu ve batı bölümündeki seyir noktaları Obruk Baraj Gölü manzarası ve Çorum şehir manzarasını kuş bakışı izleme imkânı sunmaktadır.

Alanda 28 familyaya ait toplam 61 kuş türü, 22 memeli türü, 6 tanesi endemik olmak üzere 124 adet bitki türü tespit edilmiştir.



Çatak tabiat parkında doğa yürüyüşü, rekreasyonel faaliyetler, kuş gözlemi, fotoğrafçılık, dağ bisikleti turları, oryantiring gibi faaliyetler yapmak mümkündür.”



(Haber Merkezi)