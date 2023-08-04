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Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde gerçekleştirilen Aşure Günü etkinliğinde katılım yoğun olurken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Etkinliğe CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, CHP İl Genel Meclis Üyesi yıldız Bek, CHP İl, Merkez İlçe, kadın ve gençlik kolları üyeleri, bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kerbela şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından Dede Şahin Polat’ın selamlama ve duası ile başlayan programda, protokol konuşmaları ve Emine Özten koordinasyonunda Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Derneği semah gösterisi düzenlendi.

Unesco’nun yaşayan insan hazinesi seçtiği Dertli Divani, değişleri ile vatandaşlara seslendi.

Toplumun tüm renklerini içine alan etkinlikte yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

DEDE NURETTİN AKSOY “BİR OLUNCA GÜÇLÜ VE BÜYÜĞÜZ”

Etkinlikte konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy, aşure etkinliğine katılan canlara “Yüce Hak yolunuzu yolsuza düşürmesin, dert verip derman aratmasın, yaşamımız çocuklarımızla, coğrafyamızla, ormanımızla bereketli ve aydın olsun” dedi.

“Kerbela gibi nice masumların yalnız kaldığı gibi bazen kendimizi yalnız hissettiğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullanan Aksoy, “Siz canlarla yüz yüze geldiğimizde ne kadar büyük ve güçlü olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

Çorum’un bütün mahallelerinde kültür merkezi olduğunu ifade eden Aksoy, “Bahçelievler’de bizim isteğimize uygun, gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağımız bir kültür merkezimiz yok. Olmadığı için de burada bir kültür merkezi, rıza şehri yapmak istedik. Arsa alındığından bu güne ekonomik kriz ile karşı karşıyayız. Canlarımızın, gurbetçilerimizin gayreti ve çabası ile merkezi bu hale getirdik. Yapmaya devam ediyoruz” diyerek etkinliğe katılan vatandaşlardan kültür merkezi için destek vermeye devam etmelerini istedi.

YILDIZ ŞAHİN: “MAZLUMDAN YANA TAVIR ALMALIYIZ”

Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Şah Hüseyin, Kerbela’da masumiyetin, ezilenin, direnişin ve onurun sembolüdür. Gerçekten de biat etmedi, gerçekten de çıkarı için makam sahibi olmadı.

Hz. Ali’nin, Fatıma’nın, Hüseyin’in ve Zeynep’in derdi ulu bir derttir bin dermana değişmeyiz.

Dünyanın neresinde olursa olsun gam, hüzün, felaket ve facia varsa, orası Kerbela’dır, Irak’tır, Afrika’dır, Filistin’dir, Maraş’tır, Sivas’tır, Çorum’dur, Soma’dır, yanan ormanlarımızdır.

Kerbela için zalime lanet okumak, gözyaşı dökmek, aç susuz kalmak yetmez. En önemli unsur mazlum ve doğrudan yana tavır almalıyız. Kerbela İmam Hüseyin’in sahabelerinin sahrasıdır. Özgürlük Hz. Hüseyin’in dehasıdır. İşte bundandır ki Hz. Hüseyin’in hali halimiz, yolu yolumuzdur. Muharrem ayı yasımızdır, matemimizdir” ifadelerini kullandı.