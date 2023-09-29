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Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in dünyayı teşriflerinin 1452.yıl dönümünde, Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel tarafından “Hz.Muhammed’i (s.a.v.) Sevmek Nasıl Olmalıdır” konulu bir konferans verildi.

Dua ve Tasavvuf Musikisi Faslının yer aldığı program; Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Kaleli Ejder, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr.İsmail Türker Ejder ve diğer davetlilerin katılımları ile Kaleli Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayınla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.