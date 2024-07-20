Çalyayla Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokalinde gerçekleştirilen aşure günü etkinliğine; CHP İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Necmettin Uzun, Anadolu Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı Hacı Odabaş, Dernek Başkanı Erteçin Subay, bazı konuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dede Şahin Polat’ın aşure duası ile birlikte katılımcılara ikramlar yapılırken, aşure buluşmasına katılan köy halkı ve konuklar anlamlı bir etkinlik düzenleyen Dernek Başkanı Erçetin Subay ve yönetimine teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR