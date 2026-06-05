5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ve beraberindeki heyet, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, çevrenin korunmasının yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin yaşamı açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Vali Çalgan, çevreye sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek; temiz havanın, verimli toprağın ve yaşamın kaynağı olan suyun korunmasının, sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

KUTLAMA BUGÜN

Dünya Çevre Günü ile ilgili Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın da yapılacak olan etkinliklerle ilgili Vali Ali Çalgan’ı bilgilendirdi.

Dünya Çevre Günü’nün ülkemizde “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacağını dile getiren İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, çevre bilincinin artırılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini vurguladı.

Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinin bugün (5 Haziran 2026 Cuma günü) saat 14.30 ile 16.30 arasında Kentpark/Millet Bahçesi’nde düzenleneceğini belirten Yalçın, çevrenin korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları, çeşitli bilgilendirme faaliyetleri ve vatandaşlara yönelik programların gerçekleştirileceğini anlattı.

Bu yıl “Dünya Bize Emanet” temasıyla yapılacak kutlamaların temiz çevre, sıfır atık, geri dönüşüm ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı konularında toplumsal farkındalık oluşturmak açısından önemli bir fırsat olduğunu da söyleyen Yalçın, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Çorum’da düzenlenecek etkinliklerle çevre duyarlılığının artırılması, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminde çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi