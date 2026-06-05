AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek İl Danışma Meclisi Toplantısı, yarın (6 Haziran 2026 Cumartesi günü) teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Yakup Alar, yaptığı açıklamada toplantının İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla yapılacağını duyurdu.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda, teşkilatın farklı kademelerinde görev yapan partililer bir araya gelecek. Toplantıda istişare kültürünün güçlendirilmesi, teşkilat çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedeflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Alar, tüm teşkilat mensuplarını toplantıya davet ederek, “Teşkilatımızın her kademesinden dava arkadaşlarımızla bir araya gelerek istişare kültürümüzü güçlendirecek, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe dair hedeflerimizi değerlendireceğiz” dedi.

Toplantı yarın saat 12.00’de Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Muhabir: Haber Merkezi