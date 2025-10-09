Göç hikayeleri ve Anadolu

kültürünün renkli motifleri

Hollanda’nın Hengelo kentinde düzenlenen Çeşme Kültür Festivali kapsamında, Hengelo Museum ev sahipliğinde açılan “Göç Hikâyeleri” sergisi büyük ilgi gördü. Açılışa, Hollanda’daki Türk dernekleri temsilcileri, Hengelo Museum yetkilileri ve geniş bir sanatsever topluluğu katıldı.



Serginin küratörlüğünü ve sanat üretimini üstlenen Türk sanatçı Şahika Çağlar, göçün insan hayatında yarattığı dönüşümleri sanatın diliyle anlatarak izleyicilere duygusal bir yolculuk sundu.

GÖÇÜN RENKLERİ, ANADOLU’NUN İZLERİ



Çorum doğumlu sanatçı Şahika Çağlar, Ankara Gazi Üniversitesi Resim Bölümü mezunu. Bugüne dek Türkiye ve Avrupa’da 30’un üzerinde kişisel sergi açtı, birçok karma sergide eserleriyle yer aldı.



Suluboya, akrilik ve yağlıboya teknikleriyle üretim yapan Çağlar, bireysel ve toplumsal yaşanmışlıkları yarı soyut bir anlatım diliyle yorumluyor.



“Göç Hikâyeleri” adlı sergi, 1960’lı yıllarda Türkiye’nin kırsal bölgelerinden Hollanda’ya çalışmak üzere giden ilk kuşak Türk işçilerin öykülerinden esinlendi. Sanatçı, bu seride umut, özlem, kökler ve yeni bir yaşam kurma çabası gibi evrensel temaları işlerken, Anadolu kültürünün renkli motiflerini Avrupa’daki göç hikâyeleriyle buluşturuyor.



KUŞLAR: GÖÇÜN VE UMUDUN METAFORU



Çağlar’ın eserlerinde kuş figürleri, göçün sembolü olarak öne çıkıyor. Kimi zaman özlemi, kimi zaman özgürlüğü simgeleyen kuşlar, sanatçının tuvalinde göçün hem zorluğunu hem de umudunu temsil ediyor.



Sanatçı, türkülerden, destanlardan ve halk masallarından yola çıkarak, Anadolu’nun kadim kültürel hafızasına gönderme yapıyor. Böylece “Göç Hikâyeleri”, yalnızca bir sergi değil, kültürler arası bir duygu köprüsü haline geliyor.

SANAT EVRENSEL BİR KÖPRÜDÜR





Şahika Çağlar, sanatın evrensel bir dil olduğuna inanarak, çalışmalarını CDS Stadsacademie çatısı altında Hollanda’da sürdürüyor. Sanatçı, üretimlerini “insanların ortak hafızasında, ortak bir duyguda buluşma çabası” olarak tanımlıyor.



“Göç Hikâyeleri” sergisi, hem Türkiye’den Avrupa’ya uzanan işçi göçünün duygusal mirasına ışık tutuyor, hem de kültürlerin birbirini anlamasında sanatın dönüştürücü gücünü gözler önüne seriyor.



Sergi bir ay boyunca Hengelo Museum’da ziyaret edilebilecek ve ardından Hollanda’nın farklı şehirlerinde yeniden izleyiciyle buluşacak.