Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanan “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” Projesini olumlu bulduklarını ve desteklediklerini bildirdi.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, beraberinde Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, projenin içeriği, hedef ve amaçları hakkında bilgi vererek, proje kapsamında Merkez Seydim Köyü’nde 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14.00 – 20.00 arasında düzenlenecek şenlik programına Başkan Aşgın’ı davet etti.

Kılıç, proje kapsamında köylerde eğitim programları düzenlediklerini, köy halkının uzmanlar tarafından çeşitli konularda bilgilendirilmesinin yanı sıra çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenleyeceklerini, köylerde şenlik programları organize edeceklerini, köy mezarlıklarının ve ibadethanelerin temizliği, bakımı onarımı, köylere Türk bayrağı asılması gibi çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Başkan Aşgın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeyi anlamlı ve olumlu bulduğunu, Belediye olarak gereken desteği vereceklerini söyledi.

İlhan Kılıç, Muhtarlar Yıldırım Külcü ve Hacı Koca, yakın ilgisi ve desteği nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

