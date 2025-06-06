Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak bayramların kültürel belleğin kuşaktan kuşağa aktarıldığı, toplumsal ruhun tezahürü olan kıymetli zaman dilimleri olduğunu vurguladı.

Bayramların, toplumsal empatiyi güçlendiren ortak bir dil oluşturduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Bayramları algılama, hissetme ve yaşama şekilleri bir toplumun ortak dilidir. Bu ortak dil sayesinde buluşma, paylaşma ve kardeşlik duygularımız pekişir” dedi.

Mesajında özellikle çocukların bayramlardaki rolüne dikkat çeken Çağlar, “Bayramların en sevimli yüzünü çocuklar oluşturur. En çok onlar sevinir, en çok onlar heyecanlanır. Çocuk sevinciyle bayram sevincinin buluştuğu bir bayram yaşamanız dileğiyle Kurban Bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Cemil Çağlar, geçmişe duyulan özlemin sebebine de değinerek, “Hani zaman zaman ‘Nerede o eski bayramlar’ serzenişinde bulunuruz ya... Aslında mesele bizde bitiyor. Bayramı bayram gibi yaşamak zor olmasa gerek. Azalmayan bir heyecanla, yakınlarımıza uzanmak yeter” diyerek bayram coşkusunun yeniden yaşanabileceğine dikkat çekti.

Bayramların manevi önemine uygun şekilde yaşanması gerektiğini belirten Çağlar, “İnceliklerle sarıp sarmalanan çocuk sevinciyle bayram sevincini buluşturduğumuzda, bugünün bayramları da ‘eski bayramlar’ gibi olacak” dedi.

Cemil Çağlar, mesajının sonunda aziz milletimizin, İslam âleminin ve tüm insanlığın Kurban Bayramı’nı kutlayarak; bayramın hayırlar getirmesi ve kurtuluşa vesile olması temennisinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi